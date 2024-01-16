Экс-учасница "НЕАНГЕЛОВ" Виктория Смеюха впервые за более чем год вышла на связь

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха с начала полномасштабной войны избегает публичного пространства.

Артистка не выпускает никаких песен и не появляется на светских мероприятиях. Более того, Виктория не публикует никаких постов в соцсетях. Последний раз певица появлялась в Instagram более чем год назад. Артистка поздравляла украинцев с Днем защитника и защитниц Украины.

Однако Смеюха наконец-то вышла на связь. Правда, не на своем аккаунте. Исполнительница отреагировала на пост ведущей Саломии Витвицкой, где та показывала свой отдых в Карпатах. Певица поставила лайк, а также оставила комментарий: "Вижу цель — не вижу препятствий".

Пост Соломии Витвицкой / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Отметим, где сейчас находится Виктория Смеюха – неизвестно. Блогер Богдан Беспалов летом прошлого года говорил, что певица якобы засветилась в России. Однако в комментарии Славе Демину Вика опровергла это. Артистка говорила, что все время находилась в Киеве, однако потом уехала из столицы к родным. Сейчас неизвестно, где именно певица. Однако в Instagram знаменитости указывается, что местоположение ее аккаунта – Италия.

Учетная запись Виктории Смеюхи / Фото: instagram.com/vikanablack

Читайте также: