Экс-учасницы Spice Girls воссоединились на вечеринке Джери Холлиуэлл: редкие кадры

Экс-учасницы Spice Girls, Виктория Бекхэм, Мел Си и Эмма Бантон, воссоединились на праздновании дня рождения Джери Холлиуэлл.

Свое 50-летие бывшая "перчинка" отметила еще в августе, однако отложила празднование из-за смерти королевы Елизаветы II. Роскошную вечеринку по случаю праздника певица устроила в своем имении в Оксфордшире. Поздравить Холлиуэлл с днем рождения пришли ее коллеги по группе и другие знаменитости.

Редкими фотографиями вместе со звездными коллегами поделилась Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram. На них дизайнер позировала вместе с Мел и Эммой. Также Виктория добавила милое фото, на котором обнимает Эмму за плечи.

"Люблю вас", — подписала фото Виктория.

Фото: instagram.com/victoriabeckham

А вот Дэвид Бекхэм решил опубликовать зажигательное видео с вечеринки, на котором экс-учасницы Spice Girls танцевали и пели собственные хиты.

"Особый праздник Джинджер. А еще более особенный момент снять этот момент с девчонками. Дружба на всю жизнь", — подписал видео Бекхэм.

Напомним, что группа Spice Girls была образована в 1994 году и стала одной из самых популярных девичьих групп Великобритании. В феврале 2008 года девушки объявили о том, что прекращают деятельность коллектива. Впрочем, уже 2012 год Spice Girls вновь объединились, правда, уже без Виктории Бекхэм.

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