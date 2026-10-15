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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Экс-учасница "ВИА Гры" показала сбитие "Шахеда" возле дома сразу после рождения ее дочери

Певица сняла опасный момент из окна собственного дома, где сейчас наслаждается первыми днями жизни с новорожденным первенцем.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Анастасия Кожевникова

Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, недавно впервые ставшая мамой, показала, как российский дрон сбивали прямо рядом с ее домом, пока она наслаждается первыми днями материнства.

33-летняя артистка недавно вернулась домой из роддома вместе с новорожденной дочерью Вивьен. Теперь певица постепенно привыкает к новой семейной жизни и делится ее моментами с подписчиками. Однако даже в такие особенные дни украинцам не удается забыть о войне. Кожевникова сняла с окна собственного дома момент сбития российского беспилотника и его падения. Кадры стали тревожным напоминанием об опасности, которая остается рядом даже с самыми маленькими украинцами.

Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова с семьей / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова с семьей / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

После пережитого артистка все же пробует сосредотачиваться на приятных моментах. В частности, она показала свой дом, буквально утопающий в цветах после рождения дочери.

«Это сегодняшнее утро, я смогла немного поспать. Наслаждаюсь атмосферой. Весь дом в цветах. Спасибо каждому, хотя я хотела попросить вместо цветов сертификат на массаж, забыла», — поделилась Настя.

Дом Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дом Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Несмотря на тревожные реалии, певица наслаждается временами с маленькой Вивьен. Она показала нежные кадры со спящей дочерью, а также знакомство девочки с домашним любимцем — собачкой, которую в шутку называет «нянь Диего». Теперь в семье Кожевниковой начался новый этап, на котором счастливые мгновения материнства сосуществуют с опасностью российских атак.

Напомним, недавно Джамала искренне рассказала о своих ночах в Киеве и ошеломила, как ее дети прячутся от обстрелов.

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