Экс-учасница "ВИА Гры" показала сбитие "Шахеда" возле дома сразу после рождения ее дочери

Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, недавно впервые ставшая мамой, показала, как российский дрон сбивали прямо рядом с ее домом, пока она наслаждается первыми днями материнства.

33-летняя артистка недавно вернулась домой из роддома вместе с новорожденной дочерью Вивьен. Теперь певица постепенно привыкает к новой семейной жизни и делится ее моментами с подписчиками. Однако даже в такие особенные дни украинцам не удается забыть о войне. Кожевникова сняла с окна собственного дома момент сбития российского беспилотника и его падения. Кадры стали тревожным напоминанием об опасности, которая остается рядом даже с самыми маленькими украинцами.

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Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Анастасия Кожевникова с семьей / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

После пережитого артистка все же пробует сосредотачиваться на приятных моментах. В частности, она показала свой дом, буквально утопающий в цветах после рождения дочери.

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«Это сегодняшнее утро, я смогла немного поспать. Наслаждаюсь атмосферой. Весь дом в цветах. Спасибо каждому, хотя я хотела попросить вместо цветов сертификат на массаж, забыла», — поделилась Настя.

Дом Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Сообщение Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Дочь Анастасии Кожевниковой / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Несмотря на тревожные реалии, певица наслаждается временами с маленькой Вивьен. Она показала нежные кадры со спящей дочерью, а также знакомство девочки с домашним любимцем — собачкой, которую в шутку называет «нянь Диего». Теперь в семье Кожевниковой начался новый этап, на котором счастливые мгновения материнства сосуществуют с опасностью российских атак.

Напомним, недавно Джамала искренне рассказала о своих ночах в Киеве и ошеломила, как ее дети прячутся от обстрелов.

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