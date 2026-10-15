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Экс-учасница "ВИА Гры" показала сбитие "Шахеда" возле дома сразу после рождения ее дочери
Певица сняла опасный момент из окна собственного дома, где сейчас наслаждается первыми днями жизни с новорожденным первенцем.
Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова, недавно впервые ставшая мамой, показала, как российский дрон сбивали прямо рядом с ее домом, пока она наслаждается первыми днями материнства.
33-летняя артистка недавно вернулась домой из роддома вместе с новорожденной дочерью Вивьен. Теперь певица постепенно привыкает к новой семейной жизни и делится ее моментами с подписчиками. Однако даже в такие особенные дни украинцам не удается забыть о войне. Кожевникова сняла с окна собственного дома момент сбития российского беспилотника и его падения. Кадры стали тревожным напоминанием об опасности, которая остается рядом даже с самыми маленькими украинцами.
После пережитого артистка все же пробует сосредотачиваться на приятных моментах. В частности, она показала свой дом, буквально утопающий в цветах после рождения дочери.
«Это сегодняшнее утро, я смогла немного поспать. Наслаждаюсь атмосферой. Весь дом в цветах. Спасибо каждому, хотя я хотела попросить вместо цветов сертификат на массаж, забыла», — поделилась Настя.
Несмотря на тревожные реалии, певица наслаждается временами с маленькой Вивьен. Она показала нежные кадры со спящей дочерью, а также знакомство девочки с домашним любимцем — собачкой, которую в шутку называет «нянь Диего». Теперь в семье Кожевниковой начался новый этап, на котором счастливые мгновения материнства сосуществуют с опасностью российских атак.
Напомним, недавно Джамала искренне рассказала о своих ночах в Киеве и ошеломила, как ее дети прячутся от обстрелов.