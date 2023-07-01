Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха впервые отреагировала на слухи, что уехала в Россию

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха впервые отреагировала на слухи, что выехала в страну-террористку россию и строит там карьеру.

Исполнительница подчеркнула, что это все неправда. В комментарии ведущему Славе Демину Смеюха отметила, что чужой грязный пиар на ее имени поддерживать не станет:

"Комментировать можно настоящие вещи и факты, а не бессмысленную фальшь. Ты же меня хорошо знаешь, никогда не поддерживаю чужой грязный пиар, а тем более в такое сложное для нашей страны время", – прокомментировала Виктория.

Также Смеюха отметила, что сейчас все свое свободное время посвящает семье. А на вопрос, находится ли артистка в россии, она ответила: "Все время была в Киеве, а сейчас уехала проведать близких".

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Как известно, на днях блогер Богдан Беспалов пустил слухи о том, что якобы экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха во время полномасштабной войны выехала из Украины в страну-террористку россию, где ее увидели на одной из закрытых вечеринок. Блогер заявил, что Смеюха живет и строит карьеру в стране-агрессоре.

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