Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Смеюха в нижнем белье показала, как травмировала колено

Это произошло во время съемок телепрограммы.
Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха серьезно травмировала ногу.
Во время съемок одной развлекательной телепрограммы звезда сильно разбила колено. Она опубликовала ролик в Instagram. На видео видно, как сидит Вика в нижнем белье, а вокруг нее множество врачей. Исполнительница заверила, что благодаря медикам с ней все хорошо.
"Съемки передачи прошли не так легко, как кажется на телеэкранах. Со мной случилась неприятная случайность и я сильно разбила колено. К счастью, профессиональная работа медиков быстро поставила меня на ноги", – рассказала знаменитость.
Впрочем, звезда решила проанализировать неприятный инцидент и пришла к выводу, что ее сглазили.
"Давайте проанализируем ситуацию. Может, меня кто-то сглазил: MЕLOVIN или Александра Зарицкая", — добавила звезда.
Кстати, артисты также присутствовали на съемках телепередачи.
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