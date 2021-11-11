Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Смеюха в нижнем белье показала, как травмировала колено

Это произошло во время съемок телепрограммы.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха серьезно травмировала ногу.

Во время съемок одной развлекательной телепрограммы звезда сильно разбила колено. Она опубликовала ролик в Instagram. На видео видно, как сидит Вика в нижнем белье, а вокруг нее множество врачей. Исполнительница заверила, что благодаря медикам с ней все хорошо.

"Съемки передачи прошли не так легко, как кажется на телеэкранах. Со мной случилась неприятная случайность и я сильно разбила колено. К счастью, профессиональная работа медиков быстро поставила меня на ноги", – рассказала знаменитость.

Впрочем, звезда решила проанализировать неприятный инцидент и пришла к выводу, что ее сглазили.

"Давайте проанализируем ситуацию. Может, меня кто-то сглазил: MЕLOVIN или Александра Зарицкая", — добавила звезда.

Кстати, артисты также присутствовали на съемках телепередачи.

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