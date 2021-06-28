Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Смеюха вспомнила драку с Каминской: "Начала вырывать волосы"

Кроме того, артистка рассказала, как экс-возлюбленный переспал с ее фанаткой.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха рассказала о драке с бывшей коллегой Славой Каминской.

Так, слухи о напряженных отношениях в дуэте певица подтвердила и вспомнила, как Слава однажды потаскала ее за волосы. Об этом говорится в программе "Невероятная правда о звездах".

"Слава как-то решила меня побить. Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с головы", — рассказала артистка.

Чем закончился конфликт, Вика не сообщила. Впрочем, певица отметила, что лучше бы вычеркнула из жизни этот инцидент.

Также знаменитость ответила, действительно ли стала причиной развода экс-продюсера Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой. Смеюха отметила, что это ложь, добавив, что любит, когда ее мужчины добиваются, а не чтобы она разрушала семью.

Кроме того, артистка рассказала, как бывший возлюбленный переспал с ее фанаткой. Так, в 2015 году Виктория впервые публично объявила, что ее сердце занято. Избранником артистки стал актер Иван Стрижаков. Впрочем, любовь не выдержала разлуки — парень переспал с фанаткой Смеюхи.

"Все было прекрасно до того момента, пока я не поехала на гостроли и не прочитала: "У вашего парня другая". Я думаю, что она больше фанатела от меня, чем от того парня, которого она получила", — прокомментировала артистка.

В тот момент Виктория почувствовала разочарование, поскольку очень любила бойфренда. Впрочем, несмотря на просьбы простить, ушла от предателя. После этого инцидента знаменитость больше не говорит о своей личной жизни.

Напомним, недавно Слава Каминская призналась, что после распада "НЕАНГЕЛОВ" не поддерживает связь с коллегой по группе Викторией Смеюхой. Также звезда заявила, что экс-продюсер Никитин проигнорировал последний концерт дуэта.

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