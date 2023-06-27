Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Смеюха засветилась в России – блогер

Экс-учасница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха во время войны в Украине якобы переехала в Россию и пытается там зарабатывать кровавые рубли.

По крайней мере, так утверждает на своем YouTube-канале блогер Богдан Беспалов. По его информации, Смеюха засветилась на закрытой вечеринке в стране-агрессоре России. В РФ певица якобы уехала, чтобы зарабатывать деньги, ведь из-за войны артисты потеряли свой заработок в Украине.

"Я думаю, вы все заметили, что певица исчезла с радаров. Никто не знает, где она. Но, как рассказывают наши источники, есть даже те, кто видел Викторию Смеюху на закрытых мероприятиях шоу-бизнеса страны-болот. Пока это на уровне слухов, но будем копать дальше. Но Смеюха уехала в страну-болот. Вот вам и измена, где ее не ждали", — утверждает Беспалов.

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Также, по информации блогера, родители Смеюхи находятся в Украине. Они живут в ее квартире, расположенной в Киеве. А вот дом родителей исполнительницы в Харькове разрушила российская ракета.

О разрушенной квартире родителей Смеюхи говорила и ее экс-коллега Слава Каминская. Она говорила, что дом уничтожила российская ракета еще в первые дни полномасштабной войны. Впрочем, сама Вика об этом молчит, ведь не хочет поднимать эту тему.

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

В общем, Смеюха не выходит на связь уже более восьми месяцев. Последний пост был в октябре прошлого года, где она поздравляла с Днем защитника Украины. Правда, исполнительница оскандалилась, показалась в камуфляже цвета российской армии. Время от времени Вика делала посты на украинском языке, где писала, что ждет победы и поддерживала украинцев, но прекратила это делать.

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Напомним, недавно российский певец Шарлот сжег демонстративно паспорт гражданина России. Исполнитель также попросил разрешить ему въезд в Украину.

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