Экс-участница "Женского квартала" шокировала признанием, что ее жестоко избивал брат

Лера Мандзюк до сих пор не может простить брата-абьюзера.

Звезда "Женского квартала" и победительница "Рассмеши комика" 13-го и 14-го сезона Лера Мандзюк призналась, что в детстве ее избивал старший брат.

По словам девушки, иногда к процессу привлекалась мама, которая манипулировала силой своего старшего сына. Юмористка росла в бедной сельской семье, поэтому не удивляется сложившейся ситуации. Она считает ее "традиционной в среде, где у людей нет психологического развития".

Лера в разговоре с Машей Ефросининой отметила, что в их семье все так или иначе терпели абьюз. По крайней мере, ее старшим братьям и сестрам доставалось больше. Мама Мандзюк в основном страдала от рук своего же мужа, который часто употреблял алкоголь.

Стендаперша вспоминает, как использовала факт насилия в шутках на сцене одного из известных юмористических телешоу в 2017-м. На это брат-абьюзер отреагировал очень остро: "Если ты еще раз скажешь, что тебя избивали, я приеду домой, и ты получишь п*зды. Значит, мы тебя мало избивали".

Простить Лера Мандзюк все же готова, но "на это нужно время". Пока никто из членов семьи не просил прощения. По мнению стендаперши, они еще могут даже не осознавать, что сделали что-то не то.

Напомним, что ранее певица Анна Тринчер делилась, что также являлась жертвой морального и физического насилия. Абьюзером был экс-бойфренд артистки. Поэтому звезда даже потеряла 10 кг веса, впрочем, по ее словам, усвоила множество уроков.



Читайте также: