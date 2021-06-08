Экс-участницы группы "Тату" вспомнили, как продюсер заставлял их целоваться и мастурбировать

Однажды после концерта артисток едва не склонили к оральному сексу.

Участницы знаменитой в 2000-х группы "Тату" поделились подробностями, как создавался имидж дуэта.

Как известно, в те времена Лена Катина и Юлия Волкова были кумирами многих подростков, ведь вели себя довольно свободно и были настоящими бунтаршами. Но, как рассказали экс-участницы дуэта, это все была фантазия их тогдашнего продюсера Ивана Шаповалова. Он придумал, что имидж группы должен напоминать фильм "Покажи мне любовь" об отношениях двух девочек-подростков. Об этом артистки рассказали в интервью Ксении Собчак.

Катина и Юля Волкова

Первый громкий успех к группе пришел после выхода их скандального клипа "Я сошла с ума". В нем Катина и Волкова горячо целовались под дождем.

"Шаповалов никогда не говорил, что мы будем лесбиянками. Я не помню такого разговора. Помню, что мы долго искали музыкальный материал. Перед съемками клипа "Я сошла с ума" Ваня сказал: "Будете целоваться". Я помню, что у нас с Юлей была мысль, что он просто пошутил", — вспомнила Катина.

Юля Волкова и Лена Катина

Впервые девушки поцеловались прямо на съемках видео. Волкова поделилась, что они долго смеялись и не могли сыграть этот кадр, в то время Шаповалов злился и психовал.

"Мы не могли снять сцену с поцелуем. Когда мы начинали целоваться, мы начинали смеяться. В итоге мы ее так и не сняли до конца. И наше удаление друг от друга — это перемотка назад того же кадра", — рассказала Катина.

В свою очередь, Юлия Волкова вспомнила, как Шаповалов заставил ее мастурбировать в клипе "Простые движения".

"Ваня попросил меня прийти к нему в номер, причем без Лены. Сказал, что у него есть гениальная идея. Говорит: "Представь, что твой молодой человек — это камера. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить". А мне смешно. Часа через полтора он вернулся, а я уже лежу смотрю телевизор. Говорю, ну иди посмотри. Он говорит: "Это нечестно, ты сыграла, еще раз. Ты актриса или нет? Ты что, не можешь это сделать? Элементарные вещи вообще". Ну, в общем, я справилась с заданием. Мне было лет 16-17", — поделилась Волкова.

Как выяснилось, это еще не самое худшее, что случалось с участницами "Тату". Как вспомнила Волкова, однажды после вечеринки в Подмосковье в гримерку артисток зашел какой-то мужчина, который хотел остаться с ними тет-а-тет:

"Мы выступили, переодеваемся в гримерке. Вдруг стук в дверь. Заходит мужчина, спрашивает: "Едете уже?". Наши охрана и директора говорят, что да. И слышат в ответ: "Ну вы езжайте, а девочки остаются. Это даже не обсуждается". А нам по 15-16 лет! И этот человек говорит нашему директору: "Ну оральные методы никто не отменял", — поделилась Юля.

К счастью, тогда этот вопрос решил звонок совместному знакомому, который разрулил ситуацию и певицы остались в безопасности.

Отметим, что дуэт "Тату" был очень популярным в 90-2000-х и состоял из солисток Лены Катиной и Юли Волковой. Многие знают группу по песням "Нас не догонят", "Я сошла с ума", "Скажи зачем", "Не верь, не бойся". В 2014-м, после недолго воссоединения, группа "Тату" со скандалом распалась из-за шантажа и угроз Волковой другой солистке. Катина рассказала, что дуэт больше не мог существовать из-за "абсолютно некорректного поведения" Волковой.

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