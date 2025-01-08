Экс-участник "ДиО.фильмов" Вадим Олейник взял паузу в четырехлетних отношениях: "Вынуждены быть отдельно"

Экс-участник коллектива "ДиО.фильмы", певец Вадим Олейник объявил о паузе в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко.

Артист был вместе с избранницей в течение четырех лет. Теперь они решили взять паузу и строить свою жизнь отдельно друг от друга. Исполнитель в интервью kp.ua объяснил, что прекрасно относится к Софии и много за что ей благодарен. Вадим Олейник надеется, что в будущем у них все будет хорошо, однако сейчас им необходима пауза, чтобы найти себя.

"Я был в отношениях четыре года, и, к сожалению, сейчас наши отношения с Софией на паузе. Надеюсь, все будет хорошо. Я к Софии очень хорошо отношусь. Нет слов, чтобы передать все то приятное и хорошее, что она для меня сделала. Безгранично уважаю ее семью, ее близких. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, когда мы вынуждены пока что быть отдельно. Ты должен прожить и пережить этот момент сам для себя. Это история о поисках себя. Творческие люди – они сложные, всегда копаются в себе. Так бывает", – поделился певец.

Вадим Олейник и София Нестеренко / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Вадим Олейник добавил, что пауза необходима была им обоим. Артист также убежден, что они сделали все правильно. Как дальше сложатся отношения с Софией – певец не берется загадывать. Олейник убежден, что все произойдет именно так, как и должно быть.

"Нам обоим это нужно. Считаю, что сейчас происходит с нашими жизнями, это правильно. Все должно быть так, как должно быть. А дальше жизнь покажет. Говорю это искренне и с теплом", — заверил артист.

Напомним, тем временем у певца Миши Крупина личная жизнь наладилась. Недавно артист признался, что закрутил новый роман. Произошло это спустя два месяца после его разрыва с девушкой.

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