Экс-участник "ДиО.фильмы" Вадим Олейник сменил профессию во время войны и признался, сколько в месяц зарабатывает

Экс-участник дуэта "ДиО.фильмы" Вадим Олейник в течение длительного времени не давал ничего о себе знать.

Впрочем, на днях он пообщался со Славой Деминым и рассказал, куда исчез и чем занимается. По словам Олейника, во время полномасштабной войны он освоил новую профессию и стал актером дубляжа и озвучки. По словам артиста, он увидел в этом свое развитие.

Вадим рассказал, что именно он делает:

"Это дубляж и озвучка фильмов в компании. Это известный украинский сервис, на котором мы все смотрим кино. Мы озвучили около 300 фильмов в год. Это студия актеров, я там не один, нас там 10 человек – 5 парней, 5 девушек. Это работа каждый день. Тебе пересылают фильмы, ты начинаешь работать над своим героем, изучать его и писать реплики. Занимаюсь этим год. 12 или 13 июня был год, как я работаю на этой работе", – рассказал Олийнык.

Вадим Олейник / Фото: instagram.com/oleynikvadim

Также он поделился, сколько в месяц зарабатывает на дубляже: "Мне хватает на проживание, на то, чтобы нормально жить, нормально существовать, я в этом плане не требовательный. Это 20-30 тысяч грн в месяц", – сказал артист.

Владимир Дантес и Вадим Олейник

Напомним, что популярность Вадиму Олейнику принесло участие в проекте "Фабрика звезд-2" в 2008 году. Там он начал петь в дуэте с Владимиром Дантесом в группе "ДиО.фильмы". В 2010 коллектив выпустил дебютный альбом "Мне уже 20", который стал успешным. В пластинку вошли 14 треков и многие из них стали хитами, например "Мне уже 20", "Оля", "Рингтон" и другие.

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