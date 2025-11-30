ТСН в социальных сетях

Экс-участник "ДиО.фильмов" Вадим Олейник удивил суммой заработка в месяц и что приносит ему доход

Также артист призналась, на что тратит заработанные средства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

Экс-участник группы "ДиО.фильмы", певец Вадим Олейник, который ранее сообщил о разрыве с девушкой, откровенно рассказал о своих заработках.

Исполнитель в интервью Славе Демину признается, что доход ему приносит пока что не музыка. Артист зарабатывает на YouTube, с рекламных интеграций, а также работает актером озвучки и дубляжа. Ежемесячно доход Вадима Олейника разный, но это ориентировочно 150 тысяч гривен.

"Я больше всего зарабатываю с YouTube, с рекламы, с Instagram, с рекламных интеграций и, наверное, актер озвучки и дубляжа. Не могу сказать, что каждый месяц стандартный, но это где-то до 150 тысяч гривен", - делится артист.

Хотя у певца и немалый заработок, но значительная сумма у него идет на расходы. Артист платит за квартиру, создает новые песни, снимает клипы. Непосредственно на жизнь Вадиму Олейнику достаточно около 40 тысяч гривен.

"Но мы же начинаем считать: минус квартира, минус бензин, еще какие-то моменты, ты снимаешь клип и записываешь трек. Мне для того, чтобы просто жить, много не нужно. На жизнь я трачу где-то 40 тысяч", - признается певец.

Напомним, недавно тренер Анита Луценко рассекретила свой заработок. Спортсменка на проекте "Наодинці з Гламуром" откровенно призналась, что приносит ей доход и на какие средства она живет.

