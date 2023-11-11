Экс-участник "Дизель Шоу" Иваница впервые рассказал, как женился во время войны и кто его избранница

Экс-участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница, который с первых дней полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал, как познакомился с новой возлюбленной и как женился во время войны.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист поделился, что отношения с его избранницей, которую зовут Ланой, начались благодаря Сети. Влюбленные нашли друг друга на сайте знакомств. Долгое время актер переписывался с избранницей, а затем встретились в реальной жизни, после чего и начались их отношения.

"Мы познакомились в Интернете, на сайте знакомств. Мы впервые увиделись в парке в Умани. Мы там гуляли, я так понимаю, понравились друг другу. Потом завертелось", – рассказал актер.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Когда началась полномасштабная война, Иваница сделал предложение своей избраннице. Как говорит актер, он не пытался с этим перемудрировать, поэтому напрямую спросил возлюбленную, а та ответила согласием.

"Я, наверное, не формалист. Предложение – это было так: "Слушай, может поженимся?". Мне важнее, чтобы были отношения теплые, конструктивные, чем формальные. Чтобы это были действительно искренние чувства", — вспомнил актер.

Иваница сыграл свадьбу с новой избранницей летом прошлого года. Правда, пара не устраивала громкие веселья. Они расписались в ЗАГСе, после чего выпили по бокалу игристого.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

"С войной я действительно стал более сентиментальным. Когда у нас восстановились отношения прошлой весной, я почему-то решил, что это неплохая идея. Свадьба, это так громко сказано. Были я, Лана, моя мама и человек, который снимал. Вот мы втроем зашли, расписались, пошли и выпили игристого. Громкой свадьбы не было, ведь не было ни желания, ни ресурсов", — признался артист.

Напомним, для Олега Иваницы это не первый брак. Актер в течение 17 лет был женат. Однако в конце 2010-х годов знаменитость развелся. Как говорил актер, они с женой постоянно ссорились и не находили общий язык. У экс-супругов есть двое совместных детей – дочь Оля и сын Остап.

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