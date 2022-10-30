Экс-участник "Дизель Шоу" Олег Иваница рассказал о предчувствиях войны и как успел обновить военный билет 23 февраля

Экс-участник "Дизель Шоу", украинский актер Олег Иваница с первого дня полномасштабной войны России против нашей страны служит в рядах ВСУ.

По словам артиста, он знал, что нападение РФ на Украину неизбежно. На такое мнению его натолкнула статья российского диктатора Путина, которую тот написал еще в июле 2021 года. В ней, напомним, речь шла об "историческом единстве россиян и украинцев".

"Накануне вторжения я был в Киеве, жил, работал и пытался восстановить свой военный билет. Потому что понимал: к сожалению, орки, скорее всего, пойдут. Это ощущение возникло еще тогда, когда Путин написал статью об одном народе. Я понял, что будет война. В начале года я задался вопросом восстановления военного билета и успел его сделать как раз 23 февраля", – рассказал Иваница изданию "Гордон".

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Также актер отметил, что он не сожалеет о своем решении уйти на фронт. Иваница считает, что сейчас в Украине все "сложилось, наверное, лучше всего, как только могло сложиться":

"Я не так давно понял, что нам всем жалеть не о чем. Нас могли либо захватить, причем почти всю Украину, либо мы устояли бы. Если бы нас захватили, везде началась бы такая партизанская война, что орки стали бы жестко мстить мирному населению. К сожалению, это были бы Ирпень, Буча, но умноженные на всю территорию Украины. И плюс мы стали бы частью этого оркостана, на который Запад наложил бы санкции. Нам совершенно не о чем жалеть, у нас все сложилось, наверное, лучшим образом. Мы должны каждый день радоваться. Поэтому я не жалею, что ушел в ВСУ", — отметил защитник.

Олег Иваница / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Напомним, что участник юмористического проекта "Дизель Шоу" Олег Иваница покинул проект после трагического ДТП, которое произошло в 2018 году. Тогда автобус, в котором ехали актеры "Дизель Шоу", столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Тогда Иваница принял решение уйти из проекта, потому что не видел себя в нем без Поплавской.

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