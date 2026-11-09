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- Гламур
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Экс-участник DZIDZIO заявил об отсрочке от мобилизации и благодаря какой профессии он ее получил
Юлик рассекретил свой дополнительный доход — на чем он зарабатывает, кроме музыки.
Украинский певец и шоумен Юлик признался, на каком основании сейчас имеет отсрочку от мобилизации и планирует ли присоединяться в армию.
Об этом артист заявил в интервью проекту «Наодинці з Гламуром». Юлик объяснил, что уже долгое время занимается преподавательской деятельностью, в частности, работает со студентами над актерским мастерством, сценическим языком, театром и драматургией. Именно работа преподавателем, по его словам, дает ему право на отсрочку.
В то же время, певец не стал категорически исключать возможности мобилизации в будущем. Пока такого шага он не планирует, однако признает, что обстоятельства могут измениться.
«Сам пока не планирую (мобилизироваться — прим. ред.). Возможно, когда-нибудь придет то время. Сейчас я уже давным-давно, до того, как это стало мейнстримом, преподаю. Актерское мастерство, сценеязык, театр и драматургия, искусство. Преподавательская деятельность. Преподаватели имеют отсрочку от армии. Но все может быть», — отметил звезда в комментарии Анне Севастьяновой.
В результате сейчас Юлик продолжает совмещать творческую деятельность с преподаванием.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року
Напомним, недавно певцу Павлу Зиброву подняли пенсию. Звезда рассекретила новую сумму и на чем еще зарабатывает, кроме музыки.