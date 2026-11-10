ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
632
Время на прочтение
2 мин

Экс-участник группы DZIDZIO честно признался, почему ушел от Хомы через пять лет гастролей и сожалеет ли

Юлик признался, поддерживает ли общение с коллегой сейчас во время войны.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Михаил Хома и Юлик

Михаил Хома и Юлик / © скриншот с видео

Украинский артист Юлик объяснил, почему в свое время покинул группу DZIDZIO, в которой выступал вместе с Михаилом Хомой.

По словам музыканта, их расставание не сопровождалось скандалами или конфликтами — он просто почувствовал, что пора двигаться дальше.

Об этом исполнитель рассказал в интервью проекту «Наодинці з Гламуром». Юлик напомнил, что после пяти лет гастролей и работы в коллективе оказался в комфортных условиях, но понял: для дальнейшего развития ему нужны новые вызовы.

«Скандальной причины не было. Скажу легко и просто. Когда человеку очень хорошо, то он выходит в определенную зону комфорта и прекращает развиваться. Для того чтобы снова это начать, то нужно выходить из нее и ставить в неудобное положение. Тогда мозг работает и открывается к новым знаниям, что я и сделал», — поделился артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Бывший состав группы DZIDZIO — Орест Галицкий, Дзидзьо, Юлик

Бывший состав группы DZIDZIO — Орест Галицкий, Дзидзьо, Юлик

Также Юлик ответил, сожалеет ли о решении уйти из популярной группы. Артист заверил, что не имеет такой сожаления, ведь считает свой выбор правильным для собственного пути. Более того, с Михаилом Хомой они сохранили хорошие отношения и до сих пор общаются.

«Нет, не пожалел. Все делается к лучшему. До сих пор, когда видимся с Дидзё, хорошо общаемся и вспоминаем моменты, те времена», — добавил звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Напомним, недавно Юлик высказался о смерти Лесика, с которым они были в составе группы. Звезда вспомнил непростые времена DZIDZIO и предположил, почему покойный коллега мог обидеться на солиста.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie