Экс-участник группы DZIDZIO честно признался, почему ушел от Хомы через пять лет гастролей и сожалеет ли

Михаил Хома и Юлик / © скриншот с видео

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Украинский артист Юлик объяснил, почему в свое время покинул группу DZIDZIO, в которой выступал вместе с Михаилом Хомой.

По словам музыканта, их расставание не сопровождалось скандалами или конфликтами — он просто почувствовал, что пора двигаться дальше.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью проекту «Наодинці з Гламуром». Юлик напомнил, что после пяти лет гастролей и работы в коллективе оказался в комфортных условиях, но понял: для дальнейшего развития ему нужны новые вызовы.

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«Скандальной причины не было. Скажу легко и просто. Когда человеку очень хорошо, то он выходит в определенную зону комфорта и прекращает развиваться. Для того чтобы снова это начать, то нужно выходить из нее и ставить в неудобное положение. Тогда мозг работает и открывается к новым знаниям, что я и сделал», — поделился артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Бывший состав группы DZIDZIO — Орест Галицкий, Дзидзьо, Юлик

Также Юлик ответил, сожалеет ли о решении уйти из популярной группы. Артист заверил, что не имеет такой сожаления, ведь считает свой выбор правильным для собственного пути. Более того, с Михаилом Хомой они сохранили хорошие отношения и до сих пор общаются.

«Нет, не пожалел. Все делается к лучшему. До сих пор, когда видимся с Дидзё, хорошо общаемся и вспоминаем моменты, те времена», — добавил звезда.

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Напомним, недавно Юлик высказался о смерти Лесика, с которым они были в составе группы. Звезда вспомнил непростые времена DZIDZIO и предположил, почему покойный коллега мог обидеться на солиста.

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