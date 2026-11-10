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- Гламур
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Экс-участник группы DZIDZIO честно признался, почему ушел от Хомы через пять лет гастролей и сожалеет ли
Юлик признался, поддерживает ли общение с коллегой сейчас во время войны.
Украинский артист Юлик объяснил, почему в свое время покинул группу DZIDZIO, в которой выступал вместе с Михаилом Хомой.
По словам музыканта, их расставание не сопровождалось скандалами или конфликтами — он просто почувствовал, что пора двигаться дальше.
Об этом исполнитель рассказал в интервью проекту «Наодинці з Гламуром». Юлик напомнил, что после пяти лет гастролей и работы в коллективе оказался в комфортных условиях, но понял: для дальнейшего развития ему нужны новые вызовы.
«Скандальной причины не было. Скажу легко и просто. Когда человеку очень хорошо, то он выходит в определенную зону комфорта и прекращает развиваться. Для того чтобы снова это начать, то нужно выходить из нее и ставить в неудобное положение. Тогда мозг работает и открывается к новым знаниям, что я и сделал», — поделился артист в разговоре с Анной Севастьяновой.
Также Юлик ответил, сожалеет ли о решении уйти из популярной группы. Артист заверил, что не имеет такой сожаления, ведь считает свой выбор правильным для собственного пути. Более того, с Михаилом Хомой они сохранили хорошие отношения и до сих пор общаются.
«Нет, не пожалел. Все делается к лучшему. До сих пор, когда видимся с Дидзё, хорошо общаемся и вспоминаем моменты, те времена», — добавил звезда.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року
Напомним, недавно Юлик высказался о смерти Лесика, с которым они были в составе группы. Звезда вспомнил непростые времена DZIDZIO и предположил, почему покойный коллега мог обидеться на солиста.