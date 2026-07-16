Участник группы DZIDZIO сыграл свадьбу в США и довел жену до слез сюрпризом

OREST

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Звезда группы DZIDZIO, певец Орест Галицкий, он же OREST, женился и сыграл свадьбу.

Радостной новостью артист поделился в фотоблоге, опубликовав серию романтических фотографий с женой Марией. Возлюбленные официально стали супругами в Лас-Вегасе, США. Для церемонии OREST выбрал классический черный костюм, а его избранница — короткое белое платье и длинную фату.

Со свадьбой молодоженов поздравили коллеги по сцене, среди которых Виталий Козловский, Мика Ньютон, Наталья Карпа и другие, а поклонники пожелали паре счастливой семейной жизни и всего лучшего.

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Орест Галицкий с женой

Орест Галицкий с женой

Но самым большим подарком для невесты стал не сам день свадьбы, а музыкальный сюрприз от мужа. OREST посвятил жене новую песню «Вічність», в которой поведал их историю любви. Артист признался, что эта композиция стала для него самой личной за всю карьеру, ведь каждая ее строчка родилась из собственных переживаний.

«Каждый из нас мечтает найти свою половинку. Для меня это длилось ровно столько, сколько было необходимо, чтобы понять, что я встретил „ту самую“. Этот период и был моей личной вечностью. Это первая песня в моей жизни, которую я написал именно своей жене. Она услышала ее первой и заплакала. Для меня такая реакция была очень важной», — поделился певец.

Несмотря на то, что музыкант теперь открыл занавес над личной жизнью, подробности отношений он и дальше предпочитает оставлять вне публичности. Известно лишь, что со своей будущей супругой Марией он познакомился на одном из концертов в Киеве. Девушка в соцсетях позиционирует себя как бизнес-леди и работает в бьюте индустрии.

«Мы познакомились в Киеве на концерте. Это очень интересная история, которую я еще обязательно когда-нибудь расскажу. Но семья для меня — это мое личное пространство и самое большое сокровище», — подытожил OREST.

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Напомним, недавно певица Ольга Горбачева после развода с продюсером Никитиным заговорила о новых свиданиях с американцами. Звезда призналась, свободно ли ее сердце сейчас.

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