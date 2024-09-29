Экс-участник группы Dzidzio высказался о солисте Хоме и общается ли с ним после распада коллектива

Украинский шоумен Юлик прокомментировал распад группы "Dzidzio" и общение с солистом, музыкантом Михаилом Хомой.

Исполнитель объяснил, что в свое время группа исчезла со сцены из-за амбиций его членов. Впрочем, Юлик не исключает, что музыкальный коллектив еще может воссоединиться в будущем, но сейчас такого в планах нет. К тому же артист отреагировал на сольный путь Михаила Фомы и признался, что ему нравятся новые песни коллеги.

"Дороги разошлись и это вполне нормально. Первым пошел Лесик, однако со скандалом. Через год-полтора я подумал, что мне стоит расти дальше и однообразная работа, зона комфорта стали для меня движущей силой, поэтому решил поблагодарить "Дзидзьо" и пойти в самостоятельное плавание. Сможет ли группа воссоединиться – не уверен, однако время покажет. Хорошая фраза есть, "возможно все", но чтобы это произошло, надо приложить нереально большое количество усилий. Я сейчас радуюсь за Михаила и его новую творческую тропу с целью популяризации украинских песен, у него это прекрасно получается, чего только стоит "Марічка" и многие другие песни", — рассказал Юлик изданию "Фокус".

Певец Юлик / Фото: instagram.com/julikofficial

Певец признался, что ссор с солистом "Дзидзьо" у них нет, поэтому они продолжают дружить и обмениваться советами.

"У меня с Михаилом без преувеличения прекрасные отношения. Мы дружим, время от времени видимся и созваниваемся чтобы посоветоваться друг с другом. Он как человек глубок по содержанию и всегда может дать точный совет", — добавил Юлик.

Напомним, недавно певица Слава Каминская рассказала об отношениях с бывшей коллегой из группы "НЕАНГЕЛЫ" Викой Смеюхой и где она сейчас.

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