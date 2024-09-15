Экс-участник группы "Океан Эльзы" высказался о "звездной болезни" Вакарчука и как она проявлялась

Бывший участник группы "Океан Эльзы" Павел Гудимов высказался о "звездной болезни" у солиста Святослава Вакарчука.

Гудимов был в коллективе гитаристом. Музыкант работал в группе с начала ее создания и до 2005 года. Гудимов застал, как коллектив становился безумно популярным и пришел к славе. Гитарист говорит, что, конечно, с популярностью появлялась и "звездная болезнь". По его словам, больше всего она отразилась на нем и Вакарчуке. Впрочем, музыканты слишком не пользовались своей узнаваемостью, за исключением некоторых инцидентов. Как правило, это происходило во время гастролей. Как рассказал Гудимов в интервью Oboz.ua, они могли резко выразить свое "фе" только в тех случаях, когда к ним плохо относиться.

Павел Гудимов, Святослав Вакарчук

"С одной стороны, ощущение, что ты можешь сдвинуть горы, наверное, являюсь положительной частью "звездной болезни". Я всегда считал себя человеком свободным, а когда становишься популярным, то еще больше чувствуешь силу этой свободы. С негативной… Бывали разные инциденты – по большей части на гастролях. Например, я терпеть не мог, когда возникали какие-то проблемные гастрономические выкрутасы. Плохо готовили или обслуживали. Тогда выражал все, что считал нужным, иногда в резкой форме. Но в целом мы были белые и пушистые", - поделился гитарист.

Павел Гудимов также отметил, что наиболее узнаваемым стал именно Святослав Вакарчук, ведь он был фронтменом коллектива. Впрочем, популярность принесла и свои негативные моменты. В частности, артисту пришлось кардинально менять жизнь, особенно, когда хотелось покоя, а куда бы ты ни вышел, тебя ждала армия поклонников.

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Славе, конечно, доставалось больше узнаваемости, поскольку он вокалист. И в этой популярности, разумеется, были последствия. Он уже не так легко мог передвигаться по пространству, пользоваться общественным транспортом, по улице ходить. Пришлось одевать какой-то условный капюшон, немного прятаться от людей. А когда ты отдаляешься, пусть даже вынужденно, ответная реакция может быть разной. Прежде всего – от поклонников. Но прохождение через психологические испытания, в том числе и звездной славой, какие-то внутренние проблемы в коллективе – это нормально", - отметил гитарист.

Напомним, недавно Святослав Вакарчук показывал редкое фото с мамой. Также музыкант поделился своими воспоминаниями о родном городе Мукачево.

Читайте также: