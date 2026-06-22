Дитер Болен / © Associated Press

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Бывший участник немецкого музыкального дуэта Modern Talking Дитер Болен возмутил скандальным заявлением о развязанной Россией войне и выдал, что боится победы Украины.

Музыкант решил стать политическим экспертом и выдал ряд своих довольно противоречивых мнений. Артист заявил, что боится войны в Украине, а именно то, чем она может закончиться. В частности, Дитер Болен дал понять, что не желает украинцам победы, поскольку называет это «худшим сценарием», передает Berliner Zeitung.

Музыкант считает, что в случае выигрыша Украины может начаться мировая война, а Россия может прибегнуть к ядерному оружию: «Если бы Украина победила Россию, началась бы мировая война». При этом он упускает то, что именно РФ нарушила государственные границы Украины и является агрессором.

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Дитер Болен / © Associated Press

Кроме того, он выразил недовольство и политикой Германии. Его возмущает, что, мол, удары РФ по Украине осуждают, а дроновые атаки по России нет. Впрочем, скандальный певец забыл вспомнить, что войну развязали именно россияне, а украинцы защищаются. Кроме того, цели захватчики — гражданское население, о чем Дитер Болен тоже почему-то не упоминает.

Отметим, бывший участник Modern Talking уже давно славится своими пророссийскими заявлениями. В частности, он критиковал санкции, введенные против РФ на фоне вторжения страны в Украину. Также музыканта возмущало, что отношения между Германией и Россией остыли. Более того, ранее он заявлял, что в «Украины нет шансов победить в войне». Правда, его взгляды несколько изменились. Теперь Дитер Болен «боится победы Украины».

Напомним, недавно румынская группа Morandi отметилась циничным поступком. Музыканты выступят в России с рядом концертов.

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