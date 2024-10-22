Экс-участник нацотбора на "Евровидение" возмутился, что Кароль стала продюсером шоу, и объяснил почему

Участник нацотбора на "Евровидение-2024" DREVO, настоящее имя которого Максим Деревянчук, возмутился, что певица Тина Кароль стала новым продюсером шоу.

Музыкант признался, что следит за музыкальным конкурсом. DREVO расстроился, когда узнал, что продюсером стала Тина Кароль. По его мнению, Дмитрий Шуров, который выполнял эту миссию в 2023 и 2024 годах, лучше справился бы с этим, ведь, мол, у него больше опыта. Не убедило DREVO и то, что Кароль в 2006 году представляет Украину на "Евровидении".

Тина Кароль

"Я видел, что продюсером стала Тина Кароль. Я немножко, знаете, даже расстроился, но ничего – Тина Кароль, так Тина Кароль", — заявил артист на YouTube-канале "M1 music".

DREVO убежден, что Дмитрий Шуров лучше подходит для роли продюсера нацотбора, ведь сам пишет песни, в то время как у Кароль, мол, всегда для этого были sound-продюсеры.

Дмитрий Шуров / Фото: corp.suspilne.media

"Она (Тина Кароль – прим. ред.) не музыкант. Дмитрий Шуров – музыкант, а она – нет. Кто Тине Кароль пишет музыку? У нее же не все (песни – прим. ред.) в ее авторстве. Если я не ошибаюсь, у нее sound-продюсеры всегда были", — добавил артист.

Отметим, DREVO принимал участие в нацотборе на "Евровидение-2024". В финале артист исполнил песню Endless chain и получил 7 баллов: от судей – 4, а от зрителей – 3. Исполнитель на нацотборе занял 9 место.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария. Организаторы конкурса решили ввести новые правила. Какие именно – узнавайте в нашем материале.

Читайте также: