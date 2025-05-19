Экс-участница "ВИА Гры" раскрыла, где живет Меладзе и приглашали ли ее в новый состав группы

Миша Романова и Константин Меладзе

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Украинская исполнительница Миша Романова рассказала, общается ли с бывшим продюсером Константином Меладзе. А также предлагали ли во время войны вернуться в состав легендарной группы "ВИА Гра".

34-летняя певица откровенно пообщалась с журналистами ТСН.ua во время презентации нового бьюти-центра в Киеве. Оказалось, исполнительница впервые вернулась в Украину спустя год своего отсутствия. Еще в начале полномасштабной войны Миша Романова переехала в Германию вместе с сыном Мартином и мамой. Мы спросили у артистки, поддерживает ли она связь с бывшим продюсером группы "ВИА Гра" Константином Меладзе, который, по словам его коллег, также проживает в Германии.

"Мы общаемся. Всегда поздравляем друг друга с праздниками. Недавно, кстати, у него был день рождения. Но он не проживает в Германии. Как мне известно, он сейчас находится в Италии", — неожиданно призналась певица.

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Так сейчас выглядит Константин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

На наш вопрос, предлагал ли ей Меладзе вернуться и снова стать участницей легендарной группы, Миша Романова ответила: "Мы общались об этом. Сейчас я продолжаю строить сольную карьеру. Поэтому история группы "ВИА Гра" для меня уже точно закрыта. Я очень благодарна тому времени и Константину за это. В основном я общаюсь с учасницами из моего состава — это Настя Кожевникова и Эрика Герцег, также иногда переписываюсь с Ульяной Синецкой. Настя и Ульяна сейчас в Киеве, Эрика строит сольную карьеру в Венгрии", — рассказала ТСН.ua Миша Романова.

Певица Миша Романова

Напомним, слухи о возвращении в шоу-бизнес одной из самых известных групп появились еще осенью 2024 года. А месяц назад бывшая участница коллектива Ева Бушмина сделала заявление, что завершает сольный проект LAYAH, но больше никаких подробностей не сообщила.