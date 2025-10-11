Экс-ведущая "Орла и Решки" назвала годы работы на шоу худшими в ее жизни и объяснила почему

Анастасия Короткая / © instagram.com/nastyakorotkaya

Украинская актриса Анастасия Короткая, которая ранее раскрыла причину развода с Андреем Бедняковым, назвала годы работы на развлекательном шоу "Орел и Решка" худшими в ее жизни и объяснила почему.

Знаменитость работала на проекте в течение шестого и седьмого сезонов. Анастасия Короткая в интервью Маше Ефросининой признается, что это далось ей нелегко. Более того, она называет годы работы на "Орле и Решке" худшими в ее жизни. Актриса признается, что все это из-за критики, которой было немало. Творческие проекта требовали от нее быть более естественной. Ведущая пыталась это делать, но становилось еще хуже. Короткая говорит, что не чувствовала поддержки. Со временем актриса осознала, что проблема была именно в ее неуверенности в себе.

"Орел и Решка" - это были вообще худшие годы моей жизни. Я чувствовала себя просто никем. За кадром было очень много критики и от самих создателей. Каждый выпуск были упреки, что я неестественная. Из-за этого давления чем больше я перечитываю начитку, тем хуже получается. У меня было по 20 дублей. Я не могла выговорить. На съемочной площадке не было ни одного, кто меня вот просто бы любил как ведущую, как я говорю, мой юмор. Они нормально относились, но они скучали то по Лесе, то по Жанне, кому-то просто скучно было, кто-то устал от моих "качелей". Они были нормальные, просто я была готова, что против мене все", - говорит ведущая.

Анастасия Короткая / © скриншот с видео

Однако была и еще одна немалая проблема. Анастасия Короткая вспоминает, что ее очень сильно критиковали телезрители в течение двух сезонов. В какой-то момент актриса просто прекратила читать комментарии под выпусками, чтобы не расстраиваться. Сейчас же знаменитость тоже понимает, что далеко не вся критика от зрителей была обоснованной, поэтому не на все стоило обращать внимание.

"Очень сильный хейт был от телезрителей от первого дня до последнего. Я не помню, чтобы хотя бы кто-то меня там полюбил. Я просто в какой-то момент прекратила читать эти комментарии: "У нее ноги кривые, у нее зубы кривые, нос большой, что она ляпнула", - добавила актриса.

Напомним, ранее Анастасия Короткая раскрыла подробности о самоубийстве ее сестры. Родного человека знаменитости не стало в возрасте 29 лет.