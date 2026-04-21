Экс-ведущий "Орла и Решки" Бедняков на фоне скандала с шоу выступил с резким заявлением: "Я сделал выбор"

Андрей Бедняков /

Телеведущий Андрей Бедняков резко отреагировал на языковой скандал вокруг «Орла і Решки» и четко заявил о своей позиции относительно русского языка.

Шоумен оказался в центре обсуждения не по своей воле. Говорит, о ситуации узнал уже постфактум — из соцсетей. Его начали массово упоминать под постами. Часть аудитории автоматически связала его с новым сезоном. Именно поэтому, признается, пришлось публично ответить. И ответ оказался максимально прямым.

«Я беру ответственность. Я свой выбор сделал — моя страница на украинском. Возвращаться в съемки на русском языке не планирую. Я сделал выбор для себя, понимая, от чего отказываюсь. Назад я идти не хочу. Но выбор делать за других людей и залезать им в головы я тоже не могу и не хочу», — подчеркнул он на проекте «Розмова».

Бедняков подчеркивает: это не эмоциональная реакция, а осознанное решение. Он не только дистанцируется от языкового вопроса, но и от самого проекта. По его словам, о перезапуске он даже не знал. В то же время признает, что может понять логику продюсеров — но не принять ее в нынешних условиях.

«Будучи продюсером „Орел і Решка“, не использовать бренд — было бы как-то странно. Я могу с этим согласиться. У тебя есть фантастический бренд, который не работает. И как-то его надо использовать. С точки зрения продюсера — я могу это понять. Из-за того что происходит здесь и сейчас — не могу и не хочу. Я бы так не сделал», — добавил он.

На фоне этого реакция шоумена стала одной из самых четких среди бывших лиц проекта. Он не оставил пространства для двойных трактовок и поставил точку в вопросе своего участия.

Напомним, «Орел і Решка» оскандалились из-за языка и разозлили украинцев. Волна вспыхнула после анонса нового сезона тревел-шоу к его годовщине. Коммуникация проекта в соцсетях ведется на русском, что вызвало волну критики. Продюсер Нателла Крапивина объяснила это «языком оригинала» и возможностью включить перевод.