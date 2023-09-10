Экс-ведущий "Рассмеши комика" Шепелев предал Украину и приехал в Мариуполь снимать развлекательное шоу для РФ

Экс-ведущий проекта "Рассмеши комика" Дмитрий Шепелев отличился позорным поступком.

Ведущий, родом из Беларуси, который строил карьеру в Украине и был задействован в телепроекте с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, приехал в разрушенный российскими оккупантами город Мариуполь.

Там он снимает новое российское развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". В рамках программы Шепелев будет рассказывать "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала

Дмитрий Шепелев в Мариуполе снимает шоу для российского канала

Отметим, что с началом полномасштабной войны Дмитрий Шепелев поддержал Украину и даже извинился: "Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", – писал тогда Шепелев.

Но, судя по решению ведущего вернуться в РФ и вести там программу на пропагандистском канале, кровавые российские рубли ему дороже совести и многолетней дружбы с Украиной.

Z-патриоты напомнили Шепелеву его слова поддержки Украине. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала решение пропагандистского канала вернуть Шепелева в эфир двуликим, ведь он критиковал "спецоперацию".

Напомним, тем временем актер-путинист Дмитрий Шепелев отличился во время поездки в оккупированный Донбасс. Там он выдал порцию чепухи о местных патриотах, "умеющих любить Россию". Кроме того, сторонник кремлевского диктатора вызвал отвращение своей мимикой, с которой он говорил.

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