Экс-Вера Брежнева кардинально изменила имидж и спела по-украински: брюнетка с короткой прической

Певица Вера Брежнева, которая теперь выпускает песни под новым псевдонимом VERA, представила новую композицию "Такі ми люди" и клип к ней.

По словам артистки, эта композиция является особенной для нее, поскольку отражает личные внутренние трансформации:

"Я очень глубоко заглянула в себя за прошлый год, сегодня я чувствую себя по-другому и все теперь другое. Песня и видео "Такі ми люди" является отражением этих изменений. Но напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться — суперсила внутри нас самих", — прокомментировала певица.

В видео поклонники увидят Веру в неожиданном образе – вместо хрупкой блондинки на экране предстала девушка с короткой прической, в комбинезоне, грубых ботинках. Образ Веры дополнил небольшой подвес на шее в форме сердца из благотворительной коллекции украинских брендов FROLOV x SOVA.

Вера Брежнева

Напомним, что до начала полномасштабного вторжения россии в Украину Вера Брежнева жила и работала в рф. После 24 февраля 2022 года артистка разорвала все связи со страной-террористкой. Вера отправилась в Польшу, где помогала переселенцам. Артистка продолжает помогать Украине.

Напомним, между тем коллега Брежневой Светлана Лобода, которая тоже до полномасштабной войны работала в россии, показалась в Украине. Лобода после вторжения рф в нашу страну переехала в Латвию и активно помогает нашей стране. Лобода рассказала, что позапрошлую ночь провела в бомбоубежище.

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