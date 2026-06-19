Экс-"ВИА Гра» Анастасия Кожевникова беременна первенцем и в прозрачном платье показала округлившийся животик

Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Бывшая участница трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова сообщила, что беременна первенцем.

Радостную новость исполнительница объявила в Instagram. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых позирует на скале на фоне моря. 33-летняя Анастасия Кожевникова предстала перед объективом фотокамеры в длинном прозрачном платье с блестками. Наряд никоим образом не скрывал, что певица в положении.

«Моя новая эра», — подписала снимки артистка.

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Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Больше подробностей Анастасия Кожевникова не стала раскрывать. Тем временем ее подписчики, среди которых немало звезд, начали активно поздравлять с будущим пополнением в семье. Теплые слова исполнительнице адресовали певица Миша Романова, ведущая Рамина Эсхакзай, блогер Богдан Беспалов и многие другие.

Какая невероятная новость! Мои поздравления!

Какая красивая! Как я за вас с Кириллом рада! Будьте самыми счастливыми!

Поздравляем с этой невероятной новостью! Пусть новый этап вашей жизни будет полон любви, гармонии и самых теплых моментов!

Анастасия Кожевникова / © instagram.com/anastasiakozhevnikova

Отметим, Анастасия Кожевникова была одной из солисток группы «ВИА Гра» с 2013 года по 2018-й. С августа 2018 года артистка состоит в браке со своим школьным другом Кириллом. Для пары этот ребенок будет первым.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич сообщила о беременности. У артистки и ее мужа Валентина Томусяка родится первенец.

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