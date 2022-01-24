Экс-"ВИА Гра" Котова в трусиках посветила пышными ягодицами и взбудоражила воображение фанов

Певица восхитила пикантным кадром.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова устроила фурор в Сети своим горячим фото.

В Instagram артистка обнародовала кадр, на котором предстала в трусиках, гольфах и розовой спортивной кофточке. Исполнительница томно позировала у стены, демонстрируя пышные ягодицы.

Татьяна Котова / instagram.com/kottova

"Таааак... Я смотрю, всем здесь очень весело... А вы уже взвешивались в этом году?" – поинтересовалась у фолловеров Котова.

В ответ пользователи признались, что им страшно становиться на весы после новогодне-рождественских празднований. Также фаны не смогли не порадовать певицу комплиментами по поводу ее фигуры.

Роскошно выглядишь!

Ой, малышка! Ты такая секси бейба

Роскошная фигура

Очень красивая и сексуальная

Напомним, недавно Котова заявила, что ее из "ВИА Гры" "выжила" другая участница Альбина Джанабаева. А конфликт случился из-за Валерия Меладзе. По ее словам, артистка приревновала к Котовой своего мужа.

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