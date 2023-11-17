Экс-"ВИА Гра" Кожевникова рассказала о переписке с Меладзе во время войны и выдала его позицию

Бывшая участница трио "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова рассказала, как переписывалась с бывшим продюсером Константином Меладзе.

Исполнительница вспомнила, что они писали друг другу во время полномасштабной войны. В частности, певица и композитор обсуждали российское вторжение в Украину. На вопрос, какой позиции придерживается Меладзе, Кожевникова считает некорректно отвечать, ведь это касается именно его.

Впрочем, исполнительница намекнула, что Константин Меладзе такого же мнения, как украинцы, то есть не поддерживает войну.

Константин Меладзе и группа "ВИА Гра"

"Обсуждали, но я ничего не могу говорить (за него – прим. ред.). Если вы хотите услышать его мнение, то оно такое же, как и наше. Но больше не могу ничего говорить, это неправильно", — рассказала Кожевникова в проекте "Ранок у великому місті".

Тем временем сам продюсер выбрал молчание. Константин Меладзе находится в Европе, не комментирует войну в Украине и избегает публичности. Поговаривали, что певица Вера Брежнева рассталась с композитором именно из-за разных взглядов на российское вторжение в Украину. Как известно, исполнительница осудила враждебные действия России и занялась волонтерством. Недавно ведьма Мария Тихая раскрыла причину развода знаменитостей.

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