Экс-вокалист Deep Purple опозорился концертом в Москве и цинично расхвалил россиян

Джо Линн Тернер

Экс-вокалист британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер опозорился концертом в Москве и восхвалением россиян.

С началом полномасштабной войны мировые знаменитости объявили бойкот России и отказались от концертов там. Однако некоторым российское вторжение на украинские земли не мешает зарабатывать "кровавые рубли". Среди таких оказался бывший участник Deep Purple Джо Линн Тернер.

Музыкант отыграл сольный концерт в Москве. Но этим все не завершилось. Он охотно давал комментарии российским пропагандистам, в которых расхваливал культуру РФ и россиян в целом, приравнивая их к итальянцам.

Джо Линн Тернер

"У нас очень похожий тип культуры. Я нашел русскую культуру очень глубокой, очень богатой, очень особенной. Все такие замечательные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России", — выдал одиозный певец.

Отметим, Джо Линн Тернер уже давно славится своими пророссийскими взглядами. В частности, после аннексии Россией Крыма он отправился туда с концертами. Кроме того, музыкант продвигал российские нарративы в духе "на полуострове не все так однозначно".

Что же касается самой группы Deep Purple, то ее участники поддерживают Украину. В марте 2022 года музыканты осудили вторжение России на украинские земли.

Напомним, ранее финалистка "Х-Фактора" и "Голосу країни" Анна Трубецкая разозлила песней о "дружбе" России и Беларуси. В Сети певицу, которая получила популярность в Украине, жестко раскритиковали за такую позицию во время войны.