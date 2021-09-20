Экс-вокалист рок-группы Oasis Лиам Галлахер выпал из вертолета

Инцидент произошел 17 сентября, ночью.

Английский музыкант, экс-вокалист рок-группы Oasis Лиам Галлахер рассказал, что выпал из вертолета.

Об этом он сообщил в своем Twitter и опубликовал соответствующую фотографию.

На фото видно синяки и царапины на лице Лиама, а также пластырь на носу, вероятно, потому, что он сломан. Музыкант отметил, что это произошло 17 сентября, ночью. Однако больше подробностей он не раскрывал.

Лиам Галлахер в синяках / twitter.com/liamgallagher

Но поклонники предположили, что артист упал с небольшой высоты, ведь иначе бы все закончилось плачевно:

Надеюсь, ты упал с небольшой высоты!

О нет, твое красивое лицо!

Это с какой высоты ты упал?

Отметим, что Лиам Галлахер экс-вокалист английской группы Oasis. Коллектив распался в 2009 году. После этого артист организовал группу Beady Eye, которая распалась в 2014 году. Сейчас музыкант занимается сольной карьерой.

Напомним, недавно Гайтана шокировала ужасными условиями в украинском самолете со щелями. Певица рассказала, как летела из Киева в Херсон.

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