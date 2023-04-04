Экс-возлюбленная Игоря Пустовита высказался об их разрыве: "Не хочу слышать, видеть и знать этого человека"

Бывшая девушка блогера Игоря Пустовита – Лина Сидор – высказалась о разрыве их отношений.

Блогерша подтвердила, что они действительно больше не вместе. По словам Лины, любовь в их паре была, впрочем, были такие моменты, с которыми она не могла мириться. Бывшая Пустовита не стала вдаваться в подробности, подчеркнула, что больше ничего не хочет знать об Игоре.

Лина Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

"С Игорем мы больше не вместе, мы разошлись. Это не хайп. Об этом человеке ничего плохого и хорошего я говорить не буду. Просто не хочу слышать, видеть и вообще знать этого человека. Все, что вы видели в Instagram и у Игоря, и у меня, — это все было искренне. Не было наигранности. Все действительно было от всей души. Только вот была еще одна часть, о которой вы не знали, о которой никто не говорит, о которой никто не рассказывает. Как видите, эта часть больше перевесила ту, которую вы видели", — прокомментировала в Instagram блогерша.

Лина Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

Также Лина добавила, что ушла от бойфренда, однако это не было ее спонтанным решением.

"Мне Игорь пишет, чтобы я не делала из себя бедную. Я бедную из себя не делаю, все хорошо. Хочу один момент уточнить – это я оставила Игоря. Скажу одно, людей просто так не оставляют", — добавила Лина.

Лина Сидор / Фото: instagram.com/linasydor

Тем временем Игорь тоже дал комментарий. Блогер признался, что разрыв отношений с возлюбленной стал для него настоящим шоком. Впрочем, что-либо рассказывать об их разрыве он не собирается.

Игорь Пустовит прокомментировал разрыв с возлюбленной / Фото: instagram.com/pustovit

"Я никого не бросал. Для меня самого это все такой же шок, как и для вас. Скандалов и подробностей не будет. Я не собираюсь говорить о Лине ничего ни плохого, ни хорошего. Я уважаю ее выбор. Нас больше нет. На этом история завершена. Еще один важный урок в копилку", — рассказал Игорь.

Игорь Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

Пустовит добавил, что больше не будет показывать свои отношения публике. Также новую девушку он не ищет. В настоящее время блогер концентрируется на себе и своих сыновьях от экс-жены Саши Бо.

Отметим, 1 апреля Игорь Пустовит сообщил, что они с Линой больше не вместе. Поклонники пары считали, что это шутка. Впрочем, блогеры подтвердили свое расставание.

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