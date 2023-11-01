Экс-возлюбленная Мэттью Перри шокировала признанием о жизни с ним: "Наносил страшную боль"

Экс-избранница американского актера, звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри Молли Гурвиц отреагировала на смерть бывшего возлюбленного.

Молли заговорила после того, как коллега Перри по скетчкому Лиза Кудроу предложила забрать к себе домашнего любимца актера Альфреда, говорится в "Сніданку з 1+1". Впрочем, выяснилось, что у Альфреда есть хозяйка, бывшая Перри Молли Гурвиц. Собака появилась у артиста, когда она находился в отношениях с девушкой. И забрал домашнего любимца, когда они разошлись. После смерти Перри Гурвиц сказала, что Альфред останется с ней.

Мэттью Перри с домашним любимцем

Экс-девушка Мэттью Перри с домашним любимцем

А в воспоминаниях о Мэттью Перри она отметила, что очень любила его, глубже чем могла себе представить, сказала, что Мэттью был сложным, что он причинял боль, которую она никогда не испытывала, но тем не менее, она благодарна ему за то, чему научилась в их отношениях.

"Хотя я любила его глубже, чем могла себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не испытывала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня большего влияния, чем Мэттью Лэнгфорд Перри. Я очень благодарна за это, за все, чему я научилась благодаря нашим отношениям. Мэтти, я чувствую облегчение, что ты в покое", – отметила бывшая актера.

Экс-возлюбленная Мэттью Перри о его смерти

Экс-девушка Мэттью Перри

Напомним, Мэттью Перри умер 28 октября, его тело нашли в собственном имении в Лос-Анджелесе в джакузи. Во вторник, 31 октября, коллеги актера по сериалу "Друзья" впервые прокомментировали его смерть, хотя до этого каждый молчал несколько дней.

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