Экс-жена актера Ращука жестко его разнесла и обвинила в лицемерии: "Сын не нуждается во лжи"

Виктория Билан и Владимир Ращук / © instagram.com/vikki.bilan

Актриса Виктория Билан жестко разнесла бывшего мужа Владимира Ращука и обвинила его в лицемерии.

Артистка не обошла недавний пост экс-возлюбленного в Instagram. Владимир Ращук тогда хвастался своими новыми спортивными достижениями в бодибилдинге. Актер делился, что получил две золотые медали и одну бронзовую. А свои победы он посвятил сыну Яреме.

Однако бывшую жену Ращука возмутили его слова. Виктория Билан обвинила актера во лжи и лицемерии. Мол, лучше бы он внимание и заботу посвятил сыну, потому что пока, по ее словам, бывший муж не интересуется им.

Реакция Виктории Билан на пост Владимира Ращука

"Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну или хотя бы одну бессонную ночь или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие. Своей "маленькой" шм*ре посвящай, мой сын не нуждается в этой твоей лжи", - возмутилась актриса.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Виктория Билан и Владимир Ращук разводятся после 11 лет брака и рождения общего ребенка. Актер тогда признавался, что полюбил другую и решил с ней строить совместную жизнь.

