Экс-жена Алана Бадоева показала архивные фото их маленькой дочери-копии себя

Жанна опубликовала редкие фотографии с Лолитой.

Телеведущая и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – почти не показывает семейных фото.

Однако в этот раз на нее нахлынули воспоминания. В телефоне сформировался альбом с архивными фотографиями. Поэтому Жанна решила показать в своем Instagram некоторые снимки, на которых изображена еще с маленькой дочкой-копией себя.

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/zhanna_badoeva

"Собираюсь на съемку, а мой телефон вздумал сообщить мне о воспоминаниях какой-то там давности. Удивительная вещь эта наша память — я не помню, что было на днях, но точно знаю, где и при каких обстоятельствах были сделаны эти фото с Ло ", – поделилась ведущая.

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/zhanna_badoeva

Жанна говорит, что эти фотографии были сделаны во время съемок одного известного тревел-шоу.

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/zhanna_badoeva

Отметим, Жанна Бадоева жила в браке с Аланом Бадоевым с 2003 года по 2012. Вместе они воспитывают совместную дочь Лолиту. Сейчас же телеведущая живет в Италии со своим третьим мужем, Василием Мельничиным.

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