Экс-жена Алана Бадоева показала их подросшую дочь-копию себя

Жанна поделилась снимками с Лолитой.

Телеведущая и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – редко делится семейными фото.

Впрочем, на этот раз знаменитость решила показать кадры со своей дочерью Лолитой от Алана. На странице в Instagram она разместила кадр, где посреди улицы позирует в объятиях девочки.

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/janna_badoeva

Также Жанна опубликовала архивное фото с родным человеком.

Жанна Бадоева с дочерью / instagram.com/janna_badoeva

"Как быстро растут наши дети... Мой уже взрослый подросток Ло! Между первым и вторым снимками разница... Как вы думаете, во сколько лет?" – поинтересовалась она у подписчиков.

В ответ пользователи предположили, что разница между фото примерно 4-5 лет. Также пользователи не забыли оставить комплименты и отметили, что Лолита – копия Жанны.

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Отметим, что недавно Жанна Бадоева отпраздновала 7 годовщину брака с бизнесменом Василием Мельничиным. Мужчина родился во Львове, но с 11 лет живет в Италии, куда забрал и свою любимую. Для Жанны этот брак стал третьим.

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