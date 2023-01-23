Экс-жена Андре Тана откровенно призналась, в каких отношениях они остались после развода

Экс-жена дизайнера Андре Тана – Алина Харечко – откровенно рассказала об отношениях с экс-мужем после развода.

Женщина поделилась, что между ними царит дружба и уважение, ведь они, в первую очередь, родители для их общей дочери – Софии. Несмотря на то, что брак и романтику Алине и Андре не удалось сохранить, они не держат зла друг на друга.

"Дружба и уважение друг к другу. Когда можно хохотать с Сонькиных видео и говорить о бизнесе", — отметила Алина и показала их архивное фото.

Андре Тан с бывшей женой / Фото: instagram.com/alina_kharechko

Харечко также отметила, что Андре Тан очень заботливый отец, который сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь дочери.

"Сегодня – он отец, который поднимет весь Киев на уши, если у мелкой снова аллергия, как сегодня", — добавила Алина.

Напомним, Андре Тан и Алина Харечко развелись в мае 2021 года. Причиной их разрыва знаменитость назвал дизайнерские амбиции экс-жены. С тех пор о личной жизни Андре Тана мало что известно. В ноябре прошлого года дизайнер заинтриговал фото с вероятной новой девушкой, однако до сих пор не прокомментировал эту новость.

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