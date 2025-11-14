ТСН в социальных сетях

Экс-жена Андрея Беднякова рассекретила, как зарабатывает себе на жизнь

Бывшая избранница шоумена откровенно рассказала о своих доходах.

Анастасия Короткая

Анастасия Короткая / © instagram.com/nastyakorotkaya

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Беднякова рассекретила, как зарабатывает себе на жизнь.

Актриса Анастасия Короткая откровенно рассказала о своих доходах. У артистки есть и не одна сфера деятельности, которая приносит ей деньги. Короткая делает рекламу в Instagram, правда, не много. Знаменитость на проекте "Наодинці з Гламуром" говорит, что ей не нравится, когда страница перенасыщена рекламными постами.

Также Анастасия Короткая вскоре отправится в концертный тур вместе с юмористкой Натальей Гариповой, где они будут показывать импровизированное шоу о материнстве. Кроме того, у артистки есть курсы по похудению, услугами которого пользуются многие женщины.

Анастасия Короткая / © instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая / © instagram.com/nastyakorotkaya

"У меня много всяких заработков. У меня курсы, которые я преподаю. У меня целый женский батальон девушек. У нас есть наша тусовка, где мы тусуемся и всякое делаем. Это один из моих заработков", - поделилась артистка Анне Севастьяновой.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Напомним, недавно шоумен Андрей Бедняков прокомментировал их с Анастасией Короткой развод. Ведущий признался, как отреагировал на решение жены расторгнуть брак.

