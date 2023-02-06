Экс-жена Арнольда Шварценеггера вспомнила, как рыдала в монастыре после развода с актером

Развод Арнольда Шварценеггера и его жены Марии Шрайвер был одним из самых громких в шоу-бизнесе, ведь длился 11 лет.

Недавно экс-жена звезды припомнила, как переживала этот период своей жизни. Шрайвер рассказала в подкасте Making Space, что даже обращалась за советом к настоятельнице в монастыре. По словам Марии, тогда слова монахини заставили ее буквально рыдать.

"Настоятельница сказала: "Ты не можешь остаться здесь, но ты можешь выйти и стать Марией!". К этому моменту я никогда не давала себе разрешения чувствовать, быть уязвимой, слабой, опуститься на колени. Когда я выходила из монастыря, я сказала себе: "Ладно, Господи, пойдем", — рассказала Шрайвер.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Фото: Getty Images

Напомним, что о разводе Шварценеггера и Шрайвер зашла речь после измены актера с домработницей, родившей от него сына Джозефа. Мария подала на развод еще в 2011 году, однако официально развод экс-супруги получили только в 2021 году.

Шварценеггер и Шрайвер имеют четырех общих детей: 33-летнюю Кэтрин, 31-летнюю Кристину, 29-летнего Патрика и 25-летнего Кристофера.

Мария Шрайвер с детьми / Фото: Associated Press

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