Экс-жена Бардаша шокировала, сколько предатель задолжал ей алиментов: "Нишевый пропутинский рупор"

Певица Луна шокировала суммой алиментов, которые ей задолжал бывший муж, предатель Юрий Бардаш.

У исполнительницы и скандального продюсера есть общий сын Георгий, который родился в 2012 году. Но несмотря на это, Луна уверяет, что с бывшим мужем ее вообще ничего не связывает, и они не общаются с 2020 года. Более того, предатель Бардаш должен ей алименты на сына в размере нескольких миллионов гривен. Средства скандальный продюсер не выплатил, ведь сбежал в начале войны в Россию.

"Связь с Бардашем не поддерживаю с 2020 года. Нас давно ничего не связывает. Тем более что долг алиментов в несколько миллионов гривен он сыну Георгию так и не выплатил, уехав в Россию в самом начале полномасштабного вторжения", — рассказала артистка в интервью российскому изданию "Медуза".

Юрий Бардаш и певица Луна

Певица Луна говорит, что с начала полномасштабной войны деятельность Бардаша выглядит жалко, и он стал "нишевым пропутинским рупором". Впрочем, артиста даже рада, что ее бывший сбежал в РФ, ведь так их сын Георгий не подвергается негативному влиянию от отца.

"Деятельность его, по-моему, выглядит жалко. Он очень нишевый пропутинский рупор: с очень маленькими охватами и маленьким мозгом. Рада, что он там (в России – прим. ред.) и не влияет пагубно на моего сына", — добавила артистка.

Напомним, Юрий Бардаш в начале полномасштабной войны открыто показал свои пророссийские взгляды. Продюсер сбежал в РФ, где получил российский паспорт, и призвал украинцев к капитуляции. В мае этого года Бардаш получил заочное подозрение от СБУ за антиукраинскую деятельность.

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