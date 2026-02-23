Экс-жена Беднякова призналась, как объяснила детям их развод и из-за чего успокаивала дочь

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Беднякова - актриса и юмористка Анастасия Короткая - призналась, как они объяснили детям их развод.

Пара объявила о разрыве в октябре 2024 года. Вместе они продолжают воспитывать дочь Ксению и сына Остапа. Анастасия Короткая в разговоре с Раминой Эсхакзай говорит, что они пытались сделать развод как можно более экологичным для детей. Самое главное, что бывшие супруги показывали сыну и дочери, что в отношении них ничего не изменилось. В частности, у них так же остаются мама и папа, которые безгранично их любят.

"Думаю, что самое важное - донести ребенку и показать, что ничего по отношению к нему не меняется, что у него так же остаются двое родителей. Конечно, бывают разные ситуации - когда мама остается сама с детьми, или и папа. Сейчас много женщин за границей. По факту, мама с детьми сама, папа только на связи. Но не имеет значения, как далеко родители от детей: если ребенок уверен на 100%, что он любимый - нет проблем. Я уверена, что главное, что есть папа, который точно-точно любит, что есть мама, которая точно-точно любит", - делится юмористка.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Однако бывшим супругам все же пришлось успокаивать дочь. Дело в том, что Ксения волновалась, что родители после развода начнут ее делить. Однако Анастасия Короткая и Андрей Бедняков показали, что такого точно не произойдет. Сейчас Ксения наблюдает за прекрасными отношениями родителей, которые не ссорятся и не конфликтуют.

"Ксения плакала из-за другого. Я спрашиваю: "Чего ты плакала?". Она отвечала: "Переживала, что вы меня будете делить". То есть она переживала, что у нас произойдет конфликт. Она сейчас видит, что у нас прекрасные отношения, что мы ее не делим, не ссоримся. Если мы громко разговариваем, то это потому, что мы оба эмоциональны. Раньше она спрашивала: "Вы что, ссоритесь?". Мы: "Доченька, мы просто так разговариваем, обсуждаем какую-то тему". То есть дочка к этому уже привыкла. Сейчас она видит, что все нормально, так же, как раньше, даже лучше. Никто детей не делит, нет ненависти между родителями", - добавила артистка.

