Экс-жена Беднякова с детьми вернулась в США и показала, как границу пересекала

Бывшая жена украинского шоумена Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – с двумя детьми вернулась в США.

Семейство долгое время находилось в Украине и наслаждалось горнолыжным курортом, а затем столицей. Впрочем, после насыщенных недель дома Короткая сообщила, что она с сыном Остапом и дочерью Ксенией отправились снова в США.

В фотоблоге экс-избранница Беднякова показала их длительный путь к другому материку. В частности, как она с двумя детьми пересекала украинскую границу. По словам Анастасии, эта процедура для них прошла достаточно быстро, поскольку она была с детьми.

"А очень выгодно рожать детей, на границе пропускают без очереди! Словом, рожайте детей, оно того стоит", – с юмором написала артистка.

Анастасия Короткая с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Своими впечатлениями актриса тоже поделилась и от полета. Короткая написала, что все прошло очень здорово, несмотря на то, что они едва не опоздали на рейс. В пути сын и дочь Беднякова спали и смотрели мультики.

"Думали, что опоздаем на самолет, но получилось, что самолет еще более непунктуален, чем мы, поэтому опоздал он, а мы успели", — поделилась звезда.

Анастасия Короткая с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Уже по приезду Анастасия с детьми начала снова привыкать к американскому быту. В сторис она показала, что маленький Остап сразу принялся помогать маме на кухне, а Ксения занималась творчеством.

Анастасия Короткая с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, недавно режиссер Евгений Синельников высказался о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой. Знаменитость признался, поддерживал ли семью в сложные периоды.

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