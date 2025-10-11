Экс-жена Беднякова впервые раскрыла причину их развода: "Очень неожиданно и больно"

Анастасия Короткая и Андрей Бедняков / © instagram.com/biedniakov

Бывшая жена украинского ведущего Андрея Беднякова - актриса Анастасия Короткая - впервые раскрыла причину их развода.

Пара прожила в браке 10 лет. Однако осенью прошлого года они ошеломили новостью, что разводятся. Инициатором разрыва стала именно Анастасия. Актриса в интервью Маше Ефросининой признается, что ей просто надо было разобраться в себе. По словам Короткой, она не понимала, любит ли шоумена. У актрисы создавалось впечатление, что ей просто комфортно в отношениях с мужем. Поэтому, Анастасия приняла решение о разрыве, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах.

"У меня была зависимость от Андрея: что он скажет, какое у него настроение, что у него по работе, финансово. Правильно ли это - так себе. Этот страх потери все время. Ты уже не видишь, где та любовь. В какой-то момент я задумалась: люблю ли или мне сейчас комфортно. Я спросила себя, действительно ли я его выбираю или это просто выгодное проживание. Я поняла, что я не выбираю Андрея, а просто в привычке, комфорте проживаю. Мне хотелось любить. Мне надо было отойти от него, чтобы понять, как я к нему вообще отношусь. Внутри я не понимала. Мне казалось, что не люблю, что мы вообще на разных берегах", - говорит знаменитость.

Андрей Бедняков, Анастасия Короткая и их дети / © instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая признается, что это решение далось тяжело как и для нее, так и для Андрея Беднякова. Развод для шоумена был болезненным и неожиданным. Тем не менее, актриса считает, что все сделала правильно, ведь не хотела обманывать ведущего и уверять, что в их отношениях все хорошо. Также знаменитость не исключает и того, что снова будет вместе с мужем. Актриса говорит, если они примут трансформации друг друга и между ними и в дальнейшем будет царить любовь, то они сойдутся.

"Это было мое решение. Это было для него очень неожиданно и больно. Он сейчас говорит, что тогда я его оставила одного. У меня сейчас ноль к нему претензий. Я не хотела обманывать его, мне не хотелось говорить, что я с тобой, все хорошо. Я очень хотела отойти, мне очень хотелось это сделать. Мне интересно, какая я без него, и ему интересно, какой он без меня. Нам надо побыть отдельно и выбрать себя друг друга. Если есть любовь - люди обязательно будут вместе", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Анастасия Короткая раскрыла подробности о самоубийстве родной сестры. Трагедия произошла в день, когда актриса вернулась со съемок в родной город.