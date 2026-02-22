- Дата публикации
Экс-жена Дмитрия Комарова после развода заинтриговала, в отношениях ли сейчас
Александра Кучеренко ответила, свободно ли ее сердце.
Бывшая жена украинского журналиста Дмитрия Комарова - модель и ведущая Александра Кучеренко - заинтриговала, находится ли сейчас в отношениях.
Знаменитость решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Оказалось, что пользователей очень сильно интересует тема личной жизни Александры Кучеренко. У модели спросили, находится ли она в отношениях. Знаменитость решила ответить на это. Модель говорит, что любовь и семья являются очень для нее важными.
"Сколько бы я не рассказывала о любимых книгах, все равно подписчиков будет интересовать только эта тема. А ведь и правда: самое важное и самое дорогое, что есть в нашей жизни - любовь и семья", - говорит модель.
Александра Кучеренко с интригой ответила, что "весна пробуждает в ней самые нежные чувства". Однако больше подробностей модель раскрывать не стала, ведь убеждена, что личное должно быть только личным. Поэтому, является ли это намеком на новые отношения - остается загадкой.
"И да, приход весны пробуждает во мне самые нежные чувства. Но по-прежнему о личном молчу", - отметила модель.
К слову, Александра Кучеренко в течение пяти лет состояла в браке с Дмитрием Комаровым. Однако в марте 2025-го стало известно о разводе пары. Бывшие супруги не устраивали скандалов, а разорвали отношения на позитивной ноте.
