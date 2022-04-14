Экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые показала жениха-красавчика

Вскоре влюбленные соединят себя узами брака.
Эксд-жена наследника актерской династии Дмитрия Ступки, блогерша и стилистка Полина Логунова впервые показала своего заокеанского жениха-красавчика.
На странице в Instagram знаменитость запостила снимок, на котором позирует в объятиях своего будущего мужа. Полина и ее любимый обнимаются и искренне улыбаются.
Этот кадр счастливая Логунова сопроводила только смайликом в форме сердца.
Фолловеры страницы Полины не стали скрывать своего восторга от пары и пожелали ей огромного счастья:
- Вау! Он похож на актера из турецких сериалов
- Вы такие красивые! Просто одно целое!
- Даже внешне похожи! Это к счастью
Отметим, неделю назад Полина Логунова в своей странице в Instagram сообщила, что они с Дмитрием Ступкой развелись. Вскоре блогерша засветила огромное кольцо от своего нового избранника. Позже Логунова призналась, что ее позвали замуж, и она согласилась. Пока что подробностей о том, кто ее будущий муж и чем занимается Полина не разглашала.
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