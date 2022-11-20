Экс-жена Дзидзьо неожиданно поздравила его с 39-летием и показала их общие фото

В день рождения певца SLAVIA обратилась к своему экс-супругу.

Сегодня, 20 ноября, украинский исполнитель Дзидзьо празднует день рождения. Певцу исполняется 39 лет.

Дзидзьо получил немало слов с поздравлениями от родственников, коллег и поклонников. С днем рождения неожиданно поздравила артиста и его бывшая жена – певица SLAVIA.

"Михаил, поздравляю! Будь здоров, вдохновлен, успешен! Обнимаю", — поздравила Дзидзьо его экс-жена.

Фото: instagram.com/slavia_official

Также SLAVIA нашла их фотоальбом. Экс-жена певца показала снимки, сделанные еще в начале карьеры Дзидзьо. Кроме того, певица вспомнила, как они вместе отдыхали.

Фото: instagram.com/slavia_official

Отметим, Дзидзьо и SLAVIA развелись весной прошлого года после восьми лет брака. После разрыва эксы остались в теплых отношениях. Более того, Дзидзьо продолжает финансово помогать экс-жене.

Исполнитель пока не афиширует свою личную жизнь. Впрочем, он признался, что после окончания войны порадует отличными новостями.

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