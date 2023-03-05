Экс-жена Дзидзьо поделилась, как заставила молодых людей прекратить слушать российскую музыку

Бывшая жена украинского музыканта Дзидзьо — певица SLAVIA — рассказала, как заставила молодых людей прекратить слушать русскоязычную музыку.

В частности, в Instagram-stories артистка рассказала, что сейчас она находится на отдыхе в Буковеле. И там она пошла играть в теннис. SLAVIA была не одна. Рядом с ней играла в теннис компания ребят. Вдруг они решили послушать русскоязычные песни. Певица не желала это слушать, а также не хотела устраивать скандал, и наперекор им включила громко свою песню. Молодые люди тем временем выключили музыку.

SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"У меня сложилась такая ситуация… Я пошла играть в теннис, возле меня играла компания ребят. Они разговаривали на русском, а потом они включили российскую музыку. Я не выдержала и включила свою песню "Сила роду", после чего они замолчали, начали перешептываться. Что я хочу сказать… Это хороший пример, как не потратив своего ресурса, энергии, времени, не сказав ни слова, сказать все. В Украине должен царить украинский язык, культура, традиции! Победим!" – поделилась артистка.

SLAVIA также добавила, что в Украине вместо русскоязычных композиций должны звучать украинские.

"На каждую русскоязычную песню в Украине должна громче звучать украинская", — добавила артистка

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