Экс-жена Дзидзьо похудела и рассекретила свой вес: "Мечтаю о спокойном сне"

Певица похудела за последний месяц.

Экс-жена артиста Дзидзьо, который недавно показал, где живет, и заинтриговал примирением с ней, певица SLAVIA довольно миниатюрная и в прекрасной форме.

Звезда делится видео своих тренировок, а теперь решила рассекретить подписчикам свой вес. В Instagram-stories, знаменитость поделилась, что похудела и опубликовала фото, где стоит на электронных весах. Цифра на табло — 49,6 кило. Как отметила Ярослава, снимок она делала после ужина.

instagram.com/slavia_official

"Взвесилась после ужина. Не критично, но потеряла вес. Этот месяц горячий во всех смыслах. Решаю дела во всех сферах жизни. Мечтаю о здоровом, спокойном сне", — поделилась певица.

Напомним, недавно SLAVIA показала, как проводит время в приобретенной Дзидзьо квартире. Экс-чета интригует поклонников.

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