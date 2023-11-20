Экс-жена Дзидзьо показала их романтические фото и неожиданно заговорила о любви

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо – исполнительница SLAVIA – обратилась к своему экс-мужу в его день рождения.

Да, артисту исполняется 40 лет. Итак, по случаю праздника SLAVIA посвятила Дзидзьо пост в Instagram. Артистка опубликовала видео, где листала альбом с их фотографиями. Среди них были и романтические фото, где певец обнимал тогда еще свою избранницу. SLAVIA отметила, что они вместе много чего прошли и навсегда останутся друг для друга "первым мужем и женой".

Экс-жена Дзидзьо в его 40-летие показала совместные фото и вспомнила их молодость

"Когда, как не сейчас, в твой день…Миша, с юбилеем! Даже не верится, потому что я до сих пор та юная, 17-летняя… А ты всегда хотел быть старше. Ты был старше. Ментально. Ты отличался серьезностью из числа сверстников. Ты мыслил по-взрослому. Тебе хотелось повзрослеть снаружи. Ты не любил свои фото в юности, где у тебя торчат ребра... Фото еще много, воспоминаний еще больше... Единственное останется навсегда неизменным: путь, который мы прошли вместе. Первая группа, студия… Первая квартира, машина… Первые большие успехи… Мы навсегда останемся друг для друга первыми мужем и женой…", — отметила артистка.

SLAVIA также добавила, что частица ее души навсегда останется из Дзидзьо. Кроме того, она пожелала ему любить и быть любимым.

Дзидзьо и SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

"Горжусь тобой, люблю. Доля моей души всегда с тобой. Живи, как чувствуешь. Твори, что хочешь. Люби, кого любит сердце", — обратилась к бывшему мужу певица.

Кстати, к своему посту SLAVIA добавила собственную песню, которая имеет символическое название "Любов любов".

Напомним, Дзидзьо и SLAVIA прожили в браке восемь лет. Однако весной 2021 года супруги развелись. После разрыва бывшие влюбленные остались в дружеских отношениях.

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