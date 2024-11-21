Экс-супруга Дзидзьо публично обратилась к нему по случаю его 41-летия: шоумен отреагировал

SLAVIA поздравила шоумена с важным праздником.
Украинская певица SLAVIA публично обратилась к своему бывшему мужу, шоумену Дзидзьо, он же Михаил Хома.
К слову, артист 20 ноября праздновал день рождения. Ему исполнился 41 год. Артист получил немало поздравлений, в том числе и от бывшей жены SLAVIA, которая ежегодно традиционно пишет теплые слова экс-избраннику.
Этот год не стал исключением. Правда, раньше SLAVIA посвящала посты на своей странице в Instagram, но на этот раз сделала по-другому. В комментариях под последним постом Дзидзьо, который он опубликовал по случаю дня рождения, певица написала ему теплые слова.
"Михайлик, поздравляю! Пусть удача и везение сопровождают по жизни", — поздравила Дзидзьо его бывшая жена.
Михаил Хома отреагировал на теплые слова от бывшей супруги. В частности, он поставил лайк под ее комментарием.
Напомним, певец Александр Пономарев тоже публично поздравлял Дзидзьо с днем рождения. Артист также поделился, как завязалась их дружба.
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